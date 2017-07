Encontraron el implante coclear de Milagros y la nena "volvió a sonreír"

“Susana vino a mi casa a buscar el implante, estuvimos hablando un montón y me contó como la estan peleando para salir adelante”, concluyó Silvina.

“Lo primero que pensé, y también lo que me dijo mi hermana, es que era de un niño”, afirmó. “Yo soy de Casilda, había regresado a mi ciudad y no sabía qué hacer”, añadió.

Silvina no pudo precisar el lugar exacto en el que halló el implante, pero aseguró que fue “a una cuadra de la plaza Sarmiento, en la vereda, había mucha gente”.

“Como mamá, yo sentí la desesperación de esa mujer”, confió en contacto con el periodista Ciro Seisas. “Yo lo vi a lo lejos, algo me dijo que tenía que levantar ese aparato”, describió. Y amplió: “Después vi la noticia en internet y la llamé a Susana”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo