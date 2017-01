Encontraron muerta a una niña desaparecida en la costa entrerriana

"Desde el primer momento por el testimonio que había recogido de su hermanita manejamos la hipótesis de que se podría haber ahogado. La nena nos contó que estaba jugando con ella en el río cuando su hermana se sumergió y no la vio más", explicó Fernández.

