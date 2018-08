Encontraron un arsenal en casa de ex juez vinculado a barrabravas

La Justicia detuvo al ex juez César Melazo y allanó la casa del ex fiscal de Instrucción, Tomás Morán, tras ser mencionados por varios testigos en la causa que investiga la llamada "banda del comisario". En la casa de Melazo encontraron un arsenal. El ex magistrado está en la mira por darles beneficios a altos jefes policiales, barrabravas y delincuentes a través de salidas anticipadas o arrestos domiciliarios.

Según publicó TN, el allanamiento fue en una propiedad de Melazo en Gonnet, Buenos Aires. Allí la policía encontró más de 12 armas de fuego.

El ex juez fue mencionado por varios testigos quienes aseguraron haber participado de reuniones entre Melazo y barras de Gimnasia y Estudiantes de La Plata. En las escuchas telefónicas surgen diálogos entre los implicados quienes se refieren a la supuesta complicidad del ex magistrado.

El entramado delictivo salió a la luz tras el asesinato de Juan Roberto Farías, quien murió el 1 de diciembre de 2010. Por este crimen, Adrián Oscar "El Quechua" Manes gozó del arresto domiciliario hasta octubre de 2017. Se le revocó el beneficio tras ser involucrado en una causa por presunta venta de drogas.

Otro de los detenidos por esta muerte es Gustavo Andrés Gregorio Mena, quien hasta el 30 de diciembre de 2015 fue un alto jefe de la División Narcocriminalidad de La Plata. Una escucha entre ambos involucrados fue clave para "desnudar" el modus operandi de la banda.

La investigación determinó que los jefes policiales liberaban zonas y los miembros de la banda cometían los asaltos en comercios, fábricas y casas particulares.

También aparecen mencionados abogados y funcionarios de Casación, quienes también habrían otorgado beneficios a los integrantes de la banda.