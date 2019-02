Encubrimiento del atentado a la Amia: condenaron al ex juez Galeano y absolvieron a Menem

El Tribunal Oral Federal 2 condenó este jueves al ex juez federal de la causa Amia, Juan José Galeano a seis años de prisión y dictó su inhabilitación, por los delitos de peculado y de encumbramiento en el proceso por la investigación del ataque a la mutual judía, mientras el ex presidente Carlos Menem fue absuelto al igual que el ex titular de la Daia Rubén Beraja y l ex comisario Jorge "Fino" Palacios.

Además, el ex jefe de la ex Side, Hugo Anozorreguy, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y Carlos Talleldín a tres años de prisión.

La sentencia dictada por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel puso fin al juicio que comenzó en agosto de 2015 y que durante casi tres años y medio.

El atentado a la Amia ocurrió el 18 de julio de 1994 y 85 personas fueron asesinadas y 151 fueron heridas.

Galeano fue el primer juez del caso hasta que en diciembre de 2003 fue apartado. Y en agosto de 2005 fue destituido del cargo en un juicio político por su mal desempeño en el expediente.

En el juicio oral se ventilaron tres hechos: la coacción a testigos, el abandono deliberado de la pista Siria y el irregular pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración judicial en el marco de la investigación del atentado.