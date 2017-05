Endeudamiento: duro no de Boasso y Giuliano, Monteverde condiciona el sí

Los concejales Jorge Boasso (Bloque Radical) y Diego Giuliano (Bloque Rosario Federal) criticaron con dureza el pedido de endeudamiento realizado por el municipio. Ambos coincidieron que el Ejecutivo local "desvió fondos" destinados a obra pública y agregaron que por ese motivo ahora pretenden obtener recursos a través de un préstamo. En tanto el edil de Ciudad Futura, Juan Moonteverde se mostró a favor del proyecto pero bajo ciertas condiciones.



Los ediles, que fueron entrevistados por el periodista Sergio Roulier en el programa Mesa Política (El Tres), advirtieron que "así como está" el proyecto enviado por el municipio no lo votarán.



"Según (Pablo) Javkin, (Gustavo) Leone y la intendenta, el endeudamiento les va a permitir ejecutar obras públicas. ¿Por qué no pensaron antes de desviar 600 millones de pesos?", dijo Boasso y amplió: "El destino de esta deuda es para obras ordinarias, es decir, para obras y recursos corrientes que se podrían haber ejecutado desde el municipio si no hubiesen estado de fiesta".



Por su parte, Giuliano señaló que le tiene "miedo" a la gestión de Fein y añadió que la mandataria "no cumple con lo prometido". "Recién ahora se acuerda de lo que Rosario necesita", expresó.



“El 72 por ciento del endeudamiento que pretende la intendenta está destinado a obras y a recursos corrientes, es decir 208 millones de los 290 millones de dólares que piden están destinados a realizar obras que estarían finalizadas si el municipio no hubiese malgastado fondos destinados a obras“, apuntó el edil radical.



“La intendenta quiere destinar del endeudamiento 200 millones de dólares a pagar deuda, un monto carísimo para una deuda que ella misma contrajo, y otro tanto para obras de menor cuantía", aseveró Giuliano.



En relación al diálogo con el oficialismo sobre el consenso necesario para aprobar el proyecto, Boasso señaló que el municipio “no contesta" los pedidos de informes solicitados, "no responde" los cuestionamientos hechos. "Así como está la propuesta, no apruebo nada", concluyó Boasso.

En tanto, en tono más conciliador, Monteverde señaló este martes en contacto con Radio 2 que “no hay que discutir deuda sí o no, sino para qué”. “Para poder tener la confianza que cada vez que estemos, dentro de 10 años, pagando una cuota de este crédito, sepamos que fue para abordar este problema”, añadió y en tal sentido apuntó a su propuesta Programa Barrio Ciudad que a su entender, va más allá de un plan de obras sino que supone un “cambio de paradigma”.

Además de saldar deudas históricas a los vecinos, como la pavimentación de las calles de tierras, propone la construcción de un mercado de productores. “Si estamos de acuerdo que el principal problema es la desigualdad y la violencia, estariamos en condiciones de acompañar la deuda”.