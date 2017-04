Endeudamiento: qué hará Fein con los créditos internacionales

Otro eje es la luminaria para la que se necesitan unos 600 millones de pesos a fin de reconvertir a tecnlogía LED a unas 16 mil luminarias. También, se espera que mediante el financiamiento mejorar los centros comerciales en 12 barrios: su seguridad, ampliación de veredas, colocación de señales y pavimento definitivo, más equipamiento urbano con unos 578 millones de pesos. “Queremos poder hacer esa inversión, no es fácil pero si destinamos ese crédito podríamos generar un cambio estructural que es otra herramienta más de seguridad”, observó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo