Para Lifschitz, hay decisiones judiciales que "estimulan" el delito

El gobernador no esquivó la pregunta de Hernán Funes sobre si está de acuerdo en que la lista a concejales en Rosario esté encabezada por Pablo Javkin, secretario general del municipio, y Verónica Irizar, quien busca la renovación de su banca. "Necesitamos mostrar a los rosarinos nuevas ideas después de muchos años. Queremos que la ciudad vuelva a ser el faro de la Argentina, y lo vamos a hacer. Es una gran fórmula, también puede haber otros nombres, gente independiente que quiere sumar", concluyó.

Sobre las medidas de fuerzas nacionales de los docentes, el ex intendente de Rosario expresó que es una "reacción lógica ante la negativa de la convocatoria a la paritaria, que está en la ley de educación". "El argumento de no nacionalizar el conflicto terminó siendo un bumerán de la peor forma. Hay que abandonar la descalificación y la confrontación, generan climas difíciles de revertir, sobre todo en educación", opinó.

"Es importante el rol de la Justicia. No previene el delito, no lo evita. Necesitamos prudencia y cautela a la hora de tomar medidas de excepción sobre personas detenidas, porque eso puede entrañar un riesgo para la población", subrayó.

El gobernador Miguel Lifschitz se refirió este miércoles a las salidas transitorias y destacó que algunas decisiones judiciales estimulan "el desarrollo de la actividad delictiva". También habló sobre la paritaria docente y sostuvo que Santa Fe hizo hizo "por lejos la mejor propuesta" salarial, quienes analizarán la oferta esta semana. Agregó que la situación se hubiese resuelto "hace rato" si en provincia de Buenos Aires no hubiesen nacionalizado el conflicto con los gremios.

