Enfermos de Parkinson: En Argentina el número de personas menores de 50 está en aumento

Como hay grandes avances en el diagnóstico de la enfermedad, también los hay en el tratamiento de los síntomas motores y no motores.

"Hoy se reconoce que además de los síntomas motores como rigidez, lentitud en los movimientos y/o temblor, las personas afectadas por la enfermedad pueden presentar manifestaciones denominadas no motoras. Estas pueden evidenciarse como alteraciones en el sueño, humor, olfato, cognición, el tracto digestivo y urinario, entre otras, y podrían presentarse incluso muchos años antes de la aparición de los síntomas motores, que aún continúan siendo los de mayor relevancia al momento del diagnóstico", agregó.

