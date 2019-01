Entre pares: jóvenes capacitan a jóvenes en salud sexual

Gabriel Plaino tiene 20 años y vive en el barrio Molino Blanco. Hasta hace algún tiempo su única pasión era asistir a los ensayos de la Comparsa Los Herederos, organizada por el Movimiento Popular Libertador San Martín, de la cual participan 150 jóvenes de las distintas zonas de la ciudad. Hoy puede decir que esa pasión convive con otra que se transformó en su vocación profesional: ser promotor de salud sexual.

En el 2017 se acercaron al barrio dos psicólogos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para dar una charla sobre violencia en el noviazgo e infecciones de transmisión sexual. Ese taller, del cual participaron varios jóvenes de la comparsa, entre ellos Gabriel, les abrió una serie de interrogantes y los inspiró a querer ser parte de algo más grande, un movimiento que cambie la realidad social.

“Nos empezó a interesar el tema de salud sexual, entonces ellos comenzaron a capacitarnos, no tanto desde la medicina sino más bien del punto de vista psicológico, de cómo ayudar nosotros a una persona que esté atravesando una problemática, cómo reaccionar nosotros ante esa realidad y guiarlos”, contó Gabriel, quien a partir de eso empezó a estudiar la carrera de Enfermería para aprender y profundizar en temas relacionados a la salud.

A mitad del 2018 Gabriel, junto con otros jóvenes, comenzaron a recorrer los distintos barrios donde la organización trabaja, brindando charlas y talleres dirigido a adolescentes: “Les gustó cómo nos desenvolvimos entonces nos propusieron armar una Consejería Juvenil de Salud Sexual. Somos alrededor de 7 jóvenes que trabajamos en aproximadamente 8 barrios”.

Ayudarse entre pares

Tal como cuenta Gabriel, se contactaron con el Centro de Salud Sur para ver de qué manera los podían ayudar y en una de las reuniones que tuvieron con el director se emocionó por el simple hecho de que los jóvenes quieran hacer esto. “Es la primera vez que se hace una Consejería de jóvenes. La idea es que trabajemos entre pares. No ayudarnos desde el punto de vista médico sino desde nuestro lugar. Acompañarlos, ayudarlos, hacerlos sentir que no están solos”.

La Consejería Juvenil de Salud Sexual Los Herederos se lanzó oficialmente el 9 de enero, de la cual participaron todas las instituciones que están acompañando el programa: la SENAF, el CCB Ayacucho, el Centro de Salud Sur, el Centro de Salud Alfonsina Storni y el Promusida. Ese mismo día se tomaron más de 80 muestras de sangre con enfermeras de los distintos centros de salud, para detectar HIV, hepatitis C, sífilis. Luego se entregaron los resultados anónimamente y se hizo una charla con esa persona sola.

Claudia Fleitas, referente del Movimiento Popular Libertador San Martín, cuenta que impulsaron una Consejería distinta a las que ya existen, ya que la mayoría está conducida por profesionales y están dentro de los hospitales: “Según una estadística nacional, el 90 % de los jóvenes entre 13 y 25 años no se acerca a los centros de salud. Cuando se acercan es porque ya tienen algo, alguna enfermedad o embarazo. Por eso creamos la consejería Juvenil para estar en los barrios, hacer consultas y hacer de puente, nexo, entre los jóvenes y el centro de salud”.

“La salud sexual no lo planteamos solo como cuestión informativa, sino como una cuestión formativa. La idea es empezar a deconstruir el grado de violencia, de posesión, de celos, machismo, que existe en las relaciones humanas. Impulsar espacios para discutir estas cuestiones. La sexualidad no como obligación sino placer”, cuenta Fleitas, quien es coordinadora de la organización que ya lleva trabajando más de 18 años en los distintos barrios, con copa de leche o comedor, clases de apoyo, con una Escuela Popular de Género y una Escuela de Música y Arte, entre otras actividades autogestivas y gratuitas dirigidas a los jóvenes.

Desnaturalizar para prevenir

Cuando empezaron a recorrer los barrios dando charlas, los jóvenes se encontraron con una realidad distinta a la que imaginaron: “Nos llamó mucho la atención ver mujeres que no sabían cómo era el ciclo menstrual. Una vez les preguntamos cuál es el método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual y todos respondían ¨pastillas, DIU, inyecciones. Tuvimos que enseñarles que el único que previene las infecciones es el preservativo, todos los otros previenen embarazo únicamente”, relató Gabriel.

“A su vez nos encontramos con jóvenes que les da vergüenza hablar de sexo, es un tabú, como la comunidad Quom, por ejemplo, que es muy conservador y retraída. Entonces para poder hablar tuvimos que hacer actividades para romper el hielo. Por ejemplo, una vez hicimos una lluvia de ideas sobre qué sentían ellos sobre sexualidad y después les pedimos que digan una mala palabra, ya que todas tienen connotación sexual. Nos sirvió mucho para tomarlo como algo natural y que se lancen a hablar”, continuó diciendo Gabriel.

La idea de la Consejería es que no funcione únicamente en esa zona sino que vayan surgiendo en todos los barrios de Rosario. “Estamos en una época donde las infecciones están a flor de piel. Nosotros contamos con una enfermera en el centro comunitario y nos cuenta que hay muchísima gente con enfermedades de transmisión sexual. La más común es la sífilis, que hacía años que no estaba. Se está naturalizando”, detalla Gabriel.

Por último, Gabriel cuenta que no solamente hablan de infecciones, sino también de la elección sexual de cada uno, de la discriminación, la violencia de género, el aborto. “Queremos que se sepa que la salud no es un juego, es algo serio”.

Al respecto del tema de género, Claudia observa que hay una gran brecha de distancia entre la realidad de las mujeres de los sectores populares y las de clase media. “En el barrio el aborto es no, el pañuelo verde no se ve. Lo que nosotros venimos discutiendo es el aborto como decisión de la mujer con su propio cuerpo. Que el cuerpo de la mujer no lo puede mandar un hombre, es la mujer la que decide y debe poder hacerlo de la mejor manera, segura, gratuita y legal, no a escondidas, con riesgo de salud”.

La Consejería Juvenil de Salud Sexual Los Herederos funciona los miércoles de 18 a 20 horas en Guillermo Tell 395.

Imagen: Consejería Juvenil de Salud Sexual Los Herederos