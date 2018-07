Entrevista inédita a Pity Álvarez: “Me cuesta entender al ser humano”

Mientras el cantante Pity Álvarez sigue detenido en un sector especial del penal de Ezeiza por el crimen de un hombre, este domingo se conoció una entrevista inédita que le hizo el periodista Jorge Lanata en 2012. La nota nunca había sido publicada hasta este domingo y en ella, el líder de Viejas Locas habla sobre la muerte.

"No me asusta la muerte, me asusta no morirme. Que me pase algo y no morir. Morir es pasar de grado. Es haber aprobado la materia planeta Tierra. Y entonces tenés que pasar a otro lugar, que no sé qué lugar será, y ahí vas a aprender otros sentimientos", dijo el ex cantante de Intoxicados.

Lanata entrevistó a Pity el 24 de abril de 2012, el primer año de Periodismo para todos (PPT), el programa que emite El Tres todos los domingos por la noche. Era una material inédito que la producción del programa decidió sacar a la luz luego de que el músico se entregara por el asesinato el jueves pasado de Cristian Díaz, su vecino de Lugano. “Era él o yo”, dijo el viernes, cuando se presentó ante la policía.

Durante la nota, el vocalista habló justamente sobre la violencia entre los hombres: "Me cuesta entender al ser humano, a la raza como nosotros, porque es la única raza que se mata entre ellos. Tal vez tendría que haber tomado el mando otra especie, ¿no? Qué se yo... Las abejas, alguien que se lo merezca, alguien laburador”.