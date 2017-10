"Es una obscenidad decir que hubo 30 mil desaparecidos"

El escritor Federico Andahazi puso en dudas el número de víctimas de la dictadura militar al afirmar que “es una obscenidad” decir que hubo 30 mildesaparecidos.

“A mí lo que más me asusta de la humanidad es el fanatismo, la ceguera del fanatismo. Porque uno no hace más que cerrar los ojos, repetir dogmas y verdades instaladas. Esto que fue muy auspicioso al retorno de la democracia, que fue el Nunca Más, trajo aparejada una cantidad de dogmas que no son sanos”, dijo el escritor, entrevistado por el periodista Luis Novaresio.

Entre esos “dogmas” incluyó la cifra de desaparecidos. “Decir «son 30.000» no es sano. Porque me importa la verdad. Si son 29.999 a mí me importa saber quién es ese otro y si son 31.000 yo también quiero saber”, explicó el escritor. “No son 30.000 porque no pueden ser 30.000, es un redondeo. Es una obscenidad decir que son 30.000”, remarcó.

Para Andahazi, el debate sobre la cifra de víctimas del terrorismo de Estado "es una discusión de fanáticos que va generando una serie de dogmas y después un sistema de dogmas construye una secta".

En esta línea, añadió: “A nadie le importa la verdad, lo que importa es sostener una afirmación”.