Escándalo en Costa Rica por denuncias de abuso sexual contra ex presidente y Nobel de la Paz

Decenas de mujeres convocadas por el grupos feministas y el movimiento "Ni una menos Costa Rica" marcharon por el centro de San José en apoyo a las denunciantes de delitos sexuales supuestamente cometidos por el ex presidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias.



Con banderas y pancartas en las que calificaron al ex mandatario como "violador", las manifestantes exigieron "justicia" y animaron a todas las mujeres a denunciar si han sido víctimas de delitos sexuales.



La manifestante Valeria Barquero aseguró que las mujeres deben perder el miedo a denunciar sin importar el poder o el cargo que tenga la persona agresora y además hizo un llamado a apoyar a las víctimas.



"No es lo mismo denunciar a un profesor que a una de las personas más importantes del país. Cuando una mujer denuncia lo primero que se le hace es silenciarla. Le decimos a las mujeres que tengan la valentía y alguien va a estar ahí para ustedes", declaró Barquero.



Las mujeres se concentraron en el Parque Central de San José y de allí caminaron algunas cuadras hasta llegar frente a la sede de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, creada por el ex presidente después de ganar el Nobel de la Paz.



Arias se encuentra inmerso en un escándalo por dos denuncias penales por delitos sexuales presentadas en su contra y por varios testimonios de mujeres que afirman haber sido víctimas de abusos y hostigamiento.



El pasado lunes, la médica activista por el desarme nuclear Alexandra Arce von Herold denunció ante la Fiscalía a Arias por una supuesta violación sexual, caso revelado el martes por el Semanario Universidad.



La violación habría sido cometida en diciembre de 2014 en la casa del político, durante una reunión en la que ella buscaba apoyo para su causa antinuclear.



La segunda denuncia penal contra el Nobel de la Paz, esta vez por abusos sexuales, fue presentada el jueves pasado por la Miss Costa Rica 1994, Yasmín Morales.



La mujer contó que Arias la invitó a su casa en el año 2015 para regalarle un libro y en el sitio la tomó de la cabeza, la acercó a su cuerpo, le tocó los senos y le dio un beso en contra de su voluntad.



Durante la semana han publicado sus testimonios más mujeres que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales y hostigamiento sexual por parte del ex presidente.



Las periodistas Nono Antillón y Emma Daly aseguran que Arias cometió abusos sexuales contra ellas en los años 1986 y 1990, respectivamente.



También Marta Araya, editora del libro de Arias "Con velas, timón y brújula", asegura que en el 2012 el político la hostigó ofreciéndole masajes.



Otra denunciante es la periodista de la revista costarricense Perfil Mónica Morales, quien publicó el miércoles en su medio que el ex mandatario la hizo pasar "un momento incómodo" durante una entrevista en el 2013, cuando dijo que le insinuó que se sentara en su regazo.



Arias, de 78 años, se ha limitado hasta ahora a enviar, el martes a través de su equipo legal, un comunicado rechazando los cargos de violación y anunciando que no se referirá más al asunto.



Sobre las otras denuncias el ex presidente (1986-1990 y 2006-2010) no se ha pronunciado hasta el momento.