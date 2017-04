Escándalo en Tribunales: fuerte cruce entre Cecilia Pando y ex funcionarios K

Cecilia Pando, la conocida activista que defiende a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, protagonizó un escándalo en los Tribunales porteños cuando les gritó "terroristas" y "guerrilleros" a tres ex funcionarios kirchneristas: el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el ex director de la Unidad del Bicentenario Javier Grosman, y el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.

Pando les gritó cuando se los cruzó esta mañana en un pasillo del edificio. La respuesta vino rápida por parte de Grosman: levantó su brazo derecho y le cantó el himno nazi.

Según publica Diario Veloz, el incidente se produjo cuando Parrilli y Grossman llegaban para una audiencia para tratar sus procesamientos por presunta defraudación al Estado en un libro sobre los logros del kirchnerismo que nunca se imprimió. Ibarra es abogado de Grossman.

Cuando Pando los vio, comenzó a gritarles. "Terroristas", "guerrilleros", "montoneros", les dijo Pando, a lo que Grosman contestó llamándola "Mussolini" y "facho". Luego levantó su brazo derecho y le cantó el himno nazi en alemán. Mientras Grosman cantaba, Pando le decía: "Yo viví la dictadura".

El hecho terminó cuando los ex funcionarios ingresaron a la audiencia y Pando siguió su camino por el pasillo.