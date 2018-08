Escritora demorada en Rosario por llevar “bibliografía dudosa”

En las últimas horas llamó mucho la atención lo que le sucedió a Carina Cabo, pedagoga y escritora rosarina que fue demorada en el aeropuerto internacional de Rosario porque, según le indicaron, llevaba una valija con “bibliografía dudosa”. “Me trataron bien, pero después de más de 30 años de democracia algunas instituciones deberían revisar las formas”, dijo.

Carina Cabo, profesora de Ciencias de la Educación, estaba por despegar desde el aeropuerto “Islas Malvinas” de Rosario hacia la terminal de Comodoro Rivadavia, invitada a una feria del libro en esa ciudad chubutense. Allí tuvo una desagradable experiencia con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y decidió contarlo en su perfil de Facebook.

“En mi valija llevaba 15 libros, llevaba poca ropa porque iba por dos días solamente”, comentó Carina Cabo al programa Radiópolis (Radio 2).

“Me llamaron por altoparlantes y me dijeron que llevaba material peligroso”, confió. “Me acerqué a un policía y me dijeron que llevaba bibliografía dudosa, me comentó que era sospechoso que llevaba poca ropa y muchos libros”, amplió.

Carina detalló que “me hicieron abrir la valija y me revisaron libro por libro”. Luego aclaró: “Yo considero que está bien el control, lo que me hace ruido es el uso de poder que hacen algunas instituciones”.

“Me llamó la atención el término bibliografía peligrosa”, destacó la profesora. “No me siento ofendida, me trataron muy bien, pero creo que lo que hacen algunas instituciones es lo que hacen después de 30 años de democracia”, apuntó.

“Revisaron mi pertenencias, mi maquillaje, todo”, insistió.