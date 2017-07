Escuchó una explosión y encontró su auto en llamas

De acuerdo al relato de Fabián a la policía, una explosión en medio a la noche lo precipitó a la vereda y allí vió cómo ardía su auto. No se registraron heridos.

Un vecino del barrio Triángulo de Rosario se llevó un terrible disgusto esta madrugada cuando escuchó una explosión en la calle y encontró su auto prendido fuego. No se registraron heridos pero el coche quedó estropeado.

