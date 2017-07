Espectacular accidente entre camión y auto que terminaron en un zanjón

Sin embargo, su conductor se habría bajado momentos antes porque se había quedado sin GNC. Por eso cuando el chofer del camión perdió el control, sobre la colectora Gutiérrez, y embistió al Duna, no estaba en el interior.

Un camión arrolló este jueves a la madrugada a un auto que estaba estacionado en la colectora de Acceso Sur, zona de avenida del Rosario, y no hubo heridos graves de milagro.

