Está grave el papá del nene que murió en el ataque a balazos

José fue una de las tres personas atacadas en Pasaje 1709 y Colombres, en un asentamiento irregular de la zona oeste de la ciudad. Por el hecho, Santino Relos, de dos años, falleció tras sufrir varios impactos en su cuerpo y otro joven de 21 años, de nombre Jorge Leandro C., recibió disparos en el tórax y en la espalda.

