Estacionamiento medido: “Vamos a tener un sistema de primer mundo”

Pero el tiempo corre y el 2 de junio vence la prórroga de la concesión a Tránsito Rosario. Por eso, Ghilotti pidió que en un plazo no mayor a 30 días, la comisión evaluadora presente dictamen. Con todo, los números no dan y es posible que desde el Ejecutivo salga un nuevo pedido de prórroga que el Concejo deberá aprobar, de lo contrario, la ciudad se quedaría sin estacionamiento medido y aparcar en algunas zona sería gratis.

