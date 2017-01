"Este año va a explotar la obra pública en Argentina"

En ese sentido, enumeró varios cambios para agilizar la asignación de obras, como por ejemplo que ahora los pliegos están on line y ya no es necesario comprarlos, lo que "ha generado una competencia de empresas mucho mayor, lo que bajó los costos frente a lo presupuestado en un 20 por ciento promedio", celebró el ministro.

"Me voy a hacer cargo personalmente de ese lugar, este año la obra pública va a ser mi prioridad", sostuvo Frigerio al remarcar que este año "va a explotar la obra pública" en la Argentina.

