“Estoy temblando”: escritora denunció ataque sexual

La escritora Florencia Canale fue víctima este lunes por la noche de un intento de robo y abuso en la puerta de su casa de Buenos Aires. La autora de “La Trilogía de Rosas” contó todo por Twitter y aseguró: “Estoy temblando”.

El hecho ocurrió en la entrada de su edificio, en el barrio porteño de Congreso. Un hombre en moto se le acercó a toda velocidad e intentó primero arrebatarle el celular; como no pudo, la manoseó.

“Me manoseó íntegra. Estoy temblando”, tuiteó la escritora y periodista.

La historia produjo la reacción inmediata de sus seguidores que expresaron su indignación y solidarias. “Hay que agregar lo del manoseo, como si quisiera demostrar el poder sobre mí. Siniestro”, afirmó en una respuesta y completó en otra: “Lo loco de todo es que no sé si era el teléfono o manosearme. Asco y miedo”.

Qué lindo llegar a la puerta de mi casa y que se baje un tipo de una moto, se me venga al humo hacia el teléfono y como no pudo, me manosée íntegra. Estoy temblando.