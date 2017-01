Estudiar en el extranjero: ventajas y desventajas

Como vemos las ventajas e inconvenientes están a la par en esta importante decisión pero lo que sí es seguro es que la experiencia de estudiar en el extranjero no la tendrás estudiando en tu país de origen, y este punto pesa mucho frente a otros.

- A veces, no se validan y homologan los estudios realizados en el país de fuera, por lo que buscar toda la información posible desde el principio se vuelve requisito indispensable.

- Al principio puede resultar algo difícil y agobiante el no saber manejarte en la lengua del país que te recibe.

- Se amplían las oportunidades laborales ya que tenés una ventana abierta al exterior donde has conocido a gente con contactos.

- Es una gran oportunidad de conocer una cultura diferente a la tuya y enriquecerte con su conocimiento, ganado así en valores como la tolerancia, la empatía, etc.

