Ex empleados denunciaron venta de drogas en el boliche y pago de coimas

El testimonio de los ex empleados al Tres:

Por su parte, Silvia aseguró que a la droga la vendían dentro del boliche. “Yo vi a una mujer que se le cayó la cartera y andaba en cuatro patas levantando las pastillitas”, aseveró la ex empleada que estaba en los baños. Además, dijo que “vendían agua con pastillitas de éxtasis pegadas abajo”.

Alejandro aseguró que “se veía gente drogada, mal”. “Yo tuve que salvar a una piba de Rosario llamando a los padres porque la vi que estaba muy pálida, temblequeando. Ahora no se más nada de esa chica, no sé cómo estará. Espero que esté bien”, contó.

Dos ex empleados de Punta Stage, el boliche de Arroyo Seco donde se realizó la fiesta electrónico tras la que fallecieron dos jóvenes por el presunto consumo de éxtasis, hablaron este miércoles con el Tres y aseguraron que en el local bailable se vendían drogas con frecuencia, que había órdenes de cortar el agua a las 3 de la madrugada y que agentes de la Municipalidad de Arroyo Seco pasaban a cobrar coimas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo