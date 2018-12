Exigen una “explicación” política por la violencia narco

La ex gobernadora María Eugenia Bielsa brindaba este miércoles a la mañana una conferencia de prensa junto a los diputados provinciales Héctor Cavallero y Carlos del Frade a fin de abordar la ola de violencia desatada alrededor del narcotráfico en la provincia. La probable precandidata a la Casa Gris para este 2019 reclamó a las autoridades santafesinas una “explicación” de lo que está sucediendo al tiempo que subrayó que este escenario ya había sido diagnosticado hace más de 8 años atrás.

Los medios de comunicación fueron convocados a partir de las 9.30 en el Hotel Riviera de Rosario, San Lorenzo entre Paraguay y Corrientes. La invitación advertía que los legisladores y la ex vicegobernadora “independientemente de lo electoral y simplemente en su calidad de ciudadanos, convocan a una conferencia de prensa para hablar del tema seguridad, violencia y narcotráfico”. Luego de que el también periodista Carlos del Frade anunció que la idea era presentar y compartir un documento con 10 puntos conceptuales políticos sobre lo que pasó en los últimos 15 años en la provincia, Bielsa fue la primera en exponer.

En vivo desde Cada Día (El Tres), comenzó su presentación: “Cada uno de nosotros tenía mucho más de 10 puntos. Para hacer un raconto de lo que viene sucediendo en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en el país. El poder político tiene que dar una explicación de lo que viene sucediendo y no ha dado”, señaló. Luego recordó que “desde la Cámara de Diputados en 2011, 2012 advertíamos que esto estaba sucediendo, nadie puede decir que no se dijo, que no se sabía, que no se los convocó. Sin embargo, 10 años después no hubo ninguna respuesta”.

A continuación, consideró que “un punto fundamental, un detonante fue la Masacre de Villa Moreno que dejó expuesta la connivencia policial con los Cantero”, apuntó. Para la también arquitecta, en ese caso hubo “inacción policial de la guardia del Heca” y aseguró que “dejó en evidencia una serie de cosas, la relación entre el poder político, policial y el narcotráfico”. En segundo lugar, mencionó como otro hecho clave el homicidio,en enero de 2012, del suboficial Carlos Omar Honores de dos disparos. Para la ex legisladora se trató de un “crimen mafioso”.

Bielsa, Cavallero y del Frade explicaron que esta reunión no tiene relación con las elecciones a desarrollarse el año que viene para desestimar un posible tinte político a la convocatoria. La idea de juntarse y elaborar un documento nació tras los ataques a balazos contra el Palacio Vassallo y a la sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA).