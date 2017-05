Extenderán la costanera de Rosario hasta Granadero Baigorria

Según la iniciativa del Ecom, en el área residencial que está proyectada en la vecina localidad se construirán edificios de altura media, es decir, que no superarán los 10 pisos y deberán respetar las líneas visuales del paisaje y los espacios verdes. También está previsto que haya dos manzanas reservadas para un emprendimiento institucional público y otra para uno institucional/comercial privado.

El master plan aprobado por el Concejo de Baigorria es un proceso similar al llevado a cabo en Rosario con el barrio Puerto Norte. Autoridades estiman que todas las obras contempladas por esta conexión estarán finalizadas dentro de varios años. No obstante, lo que primero se terminará, agregaron las fuentes, será el circuito debajo del puente Rosario-Victoria.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo