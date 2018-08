Extinción de dominio: para el gobierno "no es adecuado" el proyecto aprobado

Desde el gobierno nacional manifestaron que el proyecto de extinción de dominio sancionado en el Senado "no es el adecuado". El texto establece que recién se podrán recuperar los bienes y fondos obtenidos mediante la comisión de delitos, cuando el juez de la causa penal en cuestión decida la elevación a juicio oral.

Entrevistado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal, Santiago Garat, expresó que la iniciativa aprobada en la Cámara Alta sostiene que la extinción de dominio deberá realizarse cuando haya una sentencia penal.

"El proyecto no es el adecuado. Entiende (la oposición) que hasta que no haya sentencia penal no se puede avanzar en la extinción de dominio. Vamos a tener que esperar para recuperar los bienes para darle un fin social más útil", comentó.

Para Garat, el proyecto correcto era el presentado por el oficialismo. "Debía correr por la vía civil y resolverse rápidamente. Ahora se volverá a discutir en Diputados, donde se puede convalidad los cambios o insistir con la versión original", explicó.

Por último, para el funcionario nacional la aprobación de los allanamientos a propiedades de Cristina Kirchner pueden ser de utilidad para la causa que instruye el juez federal Claudio Bonadio. "No sólo se buscan bienes o pruebas sino también corroborar características de los lugares para verificar la veracidad de los testimonios. Puede ser un aporte a la investigación", dijo Garat.

Sobre la causa de los cuadernos de las coimas, opinó que es "muy importante que marca cómo fueron ciertos ámbitos de relación del Estado durante mucho tiempo".