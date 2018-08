El Senado aprobó el pedido del juez para allanar propiedades de Cristina Kirchner

El Senado nacional aprobó este miércoles a la noche los allanamientos a las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa de los “cuadernos de las coimas”. Fue por unanimidad. En la votación en general fueron 66 senadores a favor –incluida la propia ex mandataria– y ninguna abstención o voto en contra.

Cristina Kirchner había anticipado el martes su pedido para que el Senado vote el pedido del juez Claudio Bonadio.

Por unanimidad se aprueba el pedido del juez Claudio Bonadio solicitando autorización para allanar diversos domicilios de la senadora @CFKArgentina pic.twitter.com/WoG7uWRusF — Senado Argentina (@SenadoArgentina) 22 de agosto de 2018



La propia carta enviada por la senadora del Frente para la Victoria a Labor Parlamentaria, en la que aceptó los operativos en sus domicilios, destrabó este miércoles la sesión que no había reunido quórum la semana pasada, cuando sólo faltó un legislador para reunir el número necesario.

Aunque el Senado aprobó los allanamientos en general, en la votación en particular los legisladores avalaron el pedido de la ex presidenta para que no haya cámaras de televisión en los procedimientos, entre otros puntos.

Cristina arribó este miércoles al Congreso pasadas las 13.30, en medio de un importante operativo de seguridad, aunque ingresó al recinto poco después de iniciada la sesión, cuando ya se había reunido quórum.

La senadora y ex presidenta dio un discurso antes de la votación donde cuestionó al juez Bonadio, dijo que será la primera senadora allanada y se preguntó sobre la credibilidad de las declaraciones de los empresarios arrepentidos. “¿Ustedes creen que los arrepentidos dicen la verdad?”, manifestó.