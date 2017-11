Extraño robo a la jueza Servini: "No fue común" y hubo "tierra liberada"

La jueza federal María Romilda Servini confirmó este jueves que le robaron pertenencias de valor del interior de una camioneta estacionada en la puerta de su casa del barrio porteño de Palermo y aseguró que "no se trató de un robo común" y que en ese momento la zona fue "tierra liberada", ya que su custodia policial no estaba en el lugar.

En la puerta de su vivienda situada en avenida Coronel Díaz al 1800, la magistrada contó esta mañana a la prensa que la camioneta no fue forzada sino que "la abrieron con llave", que le robaron "regalos" y que "no les importaban los papeles, que dejaron todos desparramados en el suelo", en referencia a una fotocopia de un exhorto de una causa que tramita en su juzgado.

De acuerdo a la denuncia radicada el mismo sábado 28 de octubre último en la seccional 21, el hecho sucedió cerca de las 14.30 de ese día, cuando la jueza llegó a su casa en una camioneta que dejó estacionada en la puerta con algunos regalos valiosos que le habían hecho.

Cerca de las 17, al regresar al vehículo, notó que la guantera estaba abierta y el interior desordenado, momento en que advirtió que le habían robado del interior un GPS Garmin, una campera marca Uniclo, una placa de vídeo, un par de zapatillas, un poncho marrón y una cartera Briganti, valuados en unos 25.000 pesos, según la denuncia policial.

En su declaración ante la policía, Servini dijo que había cerrado el auto con el sistema de cierre centralizado y que en apariencia las cerraduras no estaban forzadas, tal como se comprobó luego con los peritajes policiales realizados por la División Rastros de la Policía de la Ciudad, añadieron las fuentes.

"Lo abrieron con una llave", aseguró esta mañana la magistrada, quien dijo que a pesar de que cuenta con custodia era "tierra liberada".

Tras decir que no tiene miedo y que no puede atribuir aún el hecho a ninguna investigación que lleve adelante, expresó: "Me llama la atención que el custodio (de la Policía de la Ciudad) no estaba".

Y agregó: "No voy a incrementar la seguridad, no es la primera vez que me amenazan, yo he tenido hasta una bomba en mi mano cuando vivía mi marido".

Servini expresó en reiterados tramos de sus declaraciones la molestia que le causó la ausencia del custodio policial y la reacción que tuvo tras el robo.

"Me molestó mucho (que no estuviera) y además, cuando yo salí a las dos horas, la seguridad estaba pero ni se inmutó, se reía mas vale", detalló la jueza.

"Pregúntenle a la comisaría a ver que explicación dio el custodio", continuó y agregó: "Decía que no me habían robado y se reía, por eso me llama la atención. No puedo acusar a nadie pero no es un robo común".