Facebook en crisis por supuesta manipulación de datos para ayudar a Trump

El uso indebido de datos de usuarios de Facebook para la campaña política de Donald Trump, en 2016, puso a la empresa de Mark Zuckerberg en el ojo de la tormenta. Y no solo eso, el escándalo repercutió fuerte en la bolsa de Wall Street donde este martes la red social registró una caída de 6,7% en el valor de sus acciones, el peros descenso desde marzo de 2014. El jefe de seguridad de la información de la empresa, Alex Stamos, dejará su cargo.

Según revelaron el sábado los diarios The London Observer y The New York Times, la consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de los usuarios y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

Esta empresa, de origen británico, trabajó para la campaña de 2016 del presidente Donald Trump y, de acuerdo a la investigación en curso, habría manipulado la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.

La revelación tuvo un efecto este lunes en Wall Street, donde las acciones de la red social registraron su peor caída porcentual en cuatro años.

En tanto desde el gobierno británico, anticiparon que registrarán las computadoras de Cambridge Analytica luego de que Canal 4 divulgara unas imágenes tomadas con una cámara oculta en las que se observa al consejero delegado de CA, Alexander Nix, sugerir las tácticas que la firma utiliza para desacreditar a políticos a través de la red.

En el video, se puede escuchar a Nix decirle a un periodista encubierto que su empresa podía hacer "muchas" cosas para indagar en el pasado poco bueno de un político.

El periodista, que se hizo pasar por un representante de un cliente importante que quería la elección de un candidato electoral en Sri Lanka, se reunió con Nix y otros directivos.

Al serle preguntado cuánto podía indagar en el pasado de un político para desacreditarlo, Nix contestó que una forma de hacerlo era hacerle "una oferta tan buena que sea difícil de creer y asegurar que es grabada en video".

Además, Nix dijo que podía mandar a "unas chicas a la casa del candidato" y que las jóvenes ucranianas "son muy bonitas y eso funciona muy bien”. “Yo solo le estoy dando un ejemplo de lo que se puede hacer y lo que se ha hecho", aclaró.