Falleció el creador de grandes éxitos como "Mayonesa" y "Gelatina"

"Es la ley de probabilidades, si escribís 200 canciones, diez van a estar buenas. Yo había hecho todo tipo de música, yo era uno de los detractores de lo tropical. Pero nunca me había enfrentado a un desafío como éste: hacer una canción que le guste al empresario, a su hija, a su madre, al abogado y al portero", decía Britos al diario El País hace algunos años, en referencia a sus grandes éxitos.

