Faltan enfermeros en todo el país y lanzan un plan para promover la carrera

Datos oficiales revelaron una alarmante falta de enfermeros en toda el país. Por ello, el gobierno nacional lanzó un plan para promover la carrera. La Argentina no llega ni siquiera a cumplir con el mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 4 enfermeros cada 10 mil habitantes. El país que mejor posicionado está es Finlandia, con una tasa de 150; en el caso de Cuba son 80.

Según datos del Sistema de Información Sanitario Argentino que publicó La Nación, hay 3,8 enfermeros cada 10 mil habitantes. En total, son 179.175 las personas matriculadas en el campo de la enfermería, de los cuales 19.729 (11,01 %) son licenciados, que es el grado mayor de formación; los técnicos ascienden a 73.373 (40,95 %); y los auxiliares a 86.073 (48,04 %), quienes tienen la menor formación.

"La cantidad de enfermeros en relación con los médicos en la Argentina es muy baja. Estamos en un promedio de 0,58. Deberíamos duplicar la cantidad de enfermeros", observó Leandro Goroyesky, director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) y coordinador del flamante programa Nacional de Formación de Enfermería (Pronafe).

Para Goroyecky el problema viene dado justamente por la falta de incentivos para permanecer y profesionalizarse. Como muestran los números, no sólo no hay muchos interesados en la carrera, sino que además los que se anotan se quedan con el título de auxiliar y no completan la formación.

"El Pronafe busca aumentar la cantidad y calidad de egresados de la carrera de enfermería en las instituciones de educación superior. Continuando con la inercia actual, en cinco años se estarían egresando 50 mil enfermeros. Nosotros apuntamos a duplicar y tener 50 mil más", dijo el funcionario.