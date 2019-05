Familiares de Juan Cruz a los policías: "No les vamos a tener miedo"

Los familiares de Juan Cruz Vitali, el joven de 23 años asesinado de un tiro en la nuca víctima de presunto gatillo fácil, reclamaron que se haga justicia frente a los tribunales de San Lorenzo, donde este martes se dictó la prisión preventiva del comisario imputado.

"Miré a los tres policías (involucrados en la persecución fatal) a la cara. No les vamos a tener miedo", dijo a El Tres una prima del fallecido.

"Somos gente laburante, de bien, somos familia, criados con amor y respeto, con valores que deberían ser normales y tenemos el apoyo de toda la gente", agregó la joven entrevistada por el periodista Daniel Amoroso para De 12 a 14.

La familiar de Juan Cruz destacó: "No es poca cosa que hayamos tenido el apoyo de Alberto Perassi (padre de Paula, desaparecida en San Lorenzo), yo asistía a este tipo de marchas porque siempre pensé que podía ser mi imagen la que esté pegada en estos carteles pero no me imaginé esto".

La mujer pidió también la presencia de los medios y el apoyo de la comunidad para seguir la causa originada por la persecución en Capitán Bermúdez que terminó con el joven asesinado de un tiro en la nuca: "No nos dejen, los vamos a seguir necesitando. Por Juan Cruz y todos los que podemos estar en su lugar. Que su muerte no sea en vano".

También hablaron con El Tres Laura, una de las tías, Matías, otro primo –muy afectado y remarcando que Juan Cruz trabajaba desde los 18 años–, un tío que solicitó seguridad para la familia y los ex compañeros del joven.

El abogado Paul Krupnic, defensor del comisario Sergio Di Franco, destacó que la prisión es "sólo por 60 días" y pidió que el caso se encuadre como un hecho fortuito en el marco de un "forcejeo" con la víctima, posterior a la persecución.