Familiares de Salta 2141 reclamaron por las fugas de gas: "No hay controles"

Familiares de víctimas de la tragedia de calle Salta concurrieron este viernes al mediodía a las oficinas de Enargás, el ente que controla la actividad de Litoral Gas, para pedir que el servicio sea seguro, que los planos de por donde circulan los caños no los tenga solamente la empresa y que haya llaves de corte del servicio para evitar tener que hacer pozos para controlar la fuga.

La pérdida de gas en una obra en construcción el pasado miércoles en Rivadavia y Balcarce y los 18 casos similares que se dieron en lo que va del año los movilizó para advertir que puede pasar un hecho similiar a lo ocurrido el 6 de agosto de 2013, cuando murieron 22 personas producto de una fuga de gas y posterior explosión en el edificio de Salta 2141.

"Lo del miércoles fue una llamada de atención. No lo minimicemos, acá no hay controles y los ciudadanos estamos solos", remarcó Eleonora López, familiar de uno de los fallecidos hace seis años, y apuntó directamente contra defensa civil por decir en El Tres que la situación en Balcarce y Rivadavia estaba controlada cuando aún seguía saliendo el gas.

"La lucha es para que en la ciudad no vuelva a ocurrir lo de calle Salta. Y vemos que todo quedó igual", insistieron en el interior de las oficinas de Enargás en Corrientes al 500, mientras esperaban ser atendidas.

El móvil de El Tres pidió explicaciones a los empleados del ente de control. Uno de ellos, a través de una ventanilla dijo: "Acá no estamos para resolver esta situación, no podemos dar respuesta".

La acción de los trabajadores del lugar, que cuenta con ventanillas y sillas dispuestas para atender al público los reclamos relacionados al funcionamiento de Litoral Gas, continuó pidiéndole a los periodistas un número de teléfono para que un empleado de Buenos Aires los contacte y poder brindar una respuesta al reclamo, ya que no había ninguna autoridad en el lugar.

Salta 2141: el juicio

En el reclamo de este viernes, los familiares volvieron a pedir que se fije la fecha de inicio del juicio por lo ocurrido en 2013. "Tenemos la impotencia de que no hay nadie preso, ya no sabemos a dónde ir. El 5 de febrero iban a poner la fecha y no se dio, siempre pasa algo", afirmaron con impotencia. La causa tiene once imputados y 120 testigos dispuestos a declarar.