Familiares de un paciente fallecido produjeron destrozos en el Heca

Familiares de un paciente que falleció en el Heca el pasado sábado por la noche rompieron una pared de vidrio que está situada en la zona de Diagnóstico por Imágenes. Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) volvieron a pedir que se "optimicen" las medidas de seguridad adentro de los nosocomios.

En diálogo con Rosario3.com, la secretaria general de AMRA sede Rosario, Sandra Maiorana, expresó que los familiares del paciente recibieron la noticia en el sector de guardia del Heca, y que por el nerviosismo que tenían fueron llevados por el personal de Seguridad hasta el área de Diagnóstico por Imágenes. "La víctima presentaba una herida de arma de fuego. No tengo más detalles de la persona", comentó.

"Destruyeron la pared de vidrio. No sé cómo ninguno no se lastimó. No hubo agresión físico o verbal hacia los médicos, pero se trabaja en un contexto de violencia donde cada uno cree que puede romper lo que quiera y no se hace responsable después", explicó Maiorana.

"Es el lugar de atención de todos los rosarinos, no puede ser que cualquiera, más allá de su dolor, se considere habilitado a destruir algo público", afirmó.

La dirigente sindical recordó que hace poco tiempo solicitaron a los gobierno provincial que aquellas personas que agredan al personal de Salud reciban prisión preventiva por un plazo de 40 días, según la gravedad del hecho. "El Poder Ejecutivo recibió el pedido pero por ahora no obtuvimos respuestas. Por otro lado está el proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que contempla como víctimas –además de los médicos– al personal de Educación", concluyó.

También instaron a la Secretaría de Salud y a las autoridades del Heca a que "extremen las medidas de seguridad" para que no se repitan episodios de violencia como el sucedido el pasado sábado.