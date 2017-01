Federer venció a Nadal y se consagró campeón en Australia

El suizo Roger Federer consiguió su quinto título del Abierto de Australia, el 18 Grand Slam de su carrera, al vencer en la final al español Rafael Nadal, por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3. En el cuarto duelo entre estos dos jugadores en el primer grande de la temporada, Federer se tomó su desquite y ganó por primera vez a Nadal, su verdugo en la final del 2009, y en las semifinales de 2012 y 2014, en tres horas y 36 minutos. También cerró una página negra, ya que el suizo no ganaba a Nadal en partidos de Grand Slam desde hace diez años, desde la final de Wimbledon de 2007. Fue un partido intenso, tenso e incierto hasta el final, porque Nadal estuvo muy cerca de la victoria.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo