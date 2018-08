Fein: “Fuimos un ejemplo para el país”

La intendenta Mónica Fein se refirió al rechazo del Senado al aborto legal, le pegó fuerte al senador santafesino Omar Perotti por su abstención y destacó que Rosario se proyectó como “ejemplo” con su experiencia en abortos no punibles.

“Fuimos un ejemplo para el país y lo tenemos que valorar”, rescató la mandataria este jueves tras el rechazo a la legalización del aborto. En varias oportunidades, incluso durante los debates preparatorios de la Cámara de Diputados, la provincia, y más precisamente Rosario fueron presentados como modelos a seguir ya que la salud pública garantiza la práctica de abortos no punibles.

Con todo, se mostró apenada por la ley que no fue y, al igual que el gobernador Miguel Lifschitz, cargó duro contra Perotti: “Es lamentable que el senador Perotti, de esta provincia, no haya tomado posición, porque no tomar posición significa que no tiene decisión política para llevar adelante ninguna política”.

“No definirse, habla de falta de convicción”, disparó.