Fein: "No quiero interpelar a Pullaro, quiero trabajar con él"

Con respecto a las medidas del municipio sobre la inseguridad, Fein remarcó que en los últimos años "bajó la cantidad de pacientes por accidentes viales", aumentaron los controles de alcoholemia y vehiculares. A su vez, sostuvo que se realizaron tareas de iluminación en los barrios. No obstante, aclaró que "siempre se puede hacer más".

"Tenemos que hacer un protocolo diferente en ese lugar. No quiero interpelarlo (a Pullaro). Quiero trabajar con él en todo lo que pueda aportar para bajar la violencia", agregó.

La intendenta Mónica Fein manifestó este jueves que el municipio debe confeccionar un "protocolo especial" conjunto con el Ministerio de Seguridad para evitar en sitios emblemáticos procedimientos como que el lugar esta semana en el Museo de la Memoria . Además, señaló no busca "interpelar" a Maximiliano Pullaro sino trabajar con él. Por otra parte, subrayó las medidas tomadas con respecto a la inseguridad.

