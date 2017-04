Fein le pidió al gobierno nacional mejoras en el tren a Buenos Aires

"No queremos que Apeadero Sur tenga otro destino que una terminal de pasajeros; confortable y con cada vez mas servicios y por eso trabajaremos fuertemente", prometió Fein al recordar que "además supone la reactivación de la zona sur de la ciudad, y a la que acompañamos con obras urbanas complementarias como la remodelación completa de avenida San Martín y Battle y Ordoñez, junto a la incorporación de nuevas líneas de transporte urbano de pasajeros".

También subrayó: "Queremos que la Estación Rosario Sur, que hoy se encuentra subocupada, tenga el uso para el que fue emplazada, y no hay otro que nos interese más que el que concrete la conectividad".

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, mantuvo este viernes una reunión con el presidente de la Operadora Ferroviaria del Estado (Sofse) y de Ferrocarriles Argentinos, Marcelo Orfila, y le solicitó mejorar el servicio del tren a Capital Federal. "La prestación de hoy no es seductora para los rosarinos", destacó la mandataria local. Y agregó que "necesitamos una conexión ferroviaria que atraiga a los rosarinos".

