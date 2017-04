Por problemas técnicos, el tren a Buenos Aires demoró más de lo previsto

En cuanto a los trabajos aún en ejecución en las vías del ferrocarril, necesarios para poder aumentar la velocidad de la formación, Galindo señaló que no hay un plazo exacto establecido, pero estimó que para fin de año, podrían estar finalizados.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo