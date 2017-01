Fein sobre el traslado del 20 de Junio: “Me parece lamentable”

“Hace muchos años que la ciudad lucha para que el feriado no sea trasladable”, apuntó y cuestionó la medida que, aunque afecta otras fechas patrias, para Colauti supone un revés para la ciudad y también para el turismo.

Dijo que estas fechas son más que número, son "símbolos constitutivos de nuestra argentinidad". Criticó también que la modificación haya sido por decreto de necesidad y urgencia –cuando, a su entender no hay ninguna situación urgente– y sostuvo que espera que se de marcha atrás con la medida.

