"Un decreto no puede modificar la historia"

El nuevo cronograma de feriados establecido por decreto por el presidente Mauricio Macri generó una fuerte molestia en los organismos de derechos humanos, por el el hecho de que el del Día de la Memoria y la Verdad se corre del 24 al 27 de marzo.

“El presidente quiere crear inquietud y desoír a la historia. Nosotras antes de que fuera feriado salíamos igual. Asi que no vamos a modificar el día e iremos el 24 para seguir luchando por la verdad y la justicia. Un decreto no puede distorsionar la historia”, dijo en diálogo con el programa A Diario de Radio 2, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

Por ahora, según Cortiñas, no tienen pensado hacer ningún reclamo al gobierno “porque una fecha no va a cambiar nuestra lucha. No se puede hablar con nadie que desdibuja la historia. Así que nosotras seguiremos al igual que siempre con la búsqueda de la verdad y la justicia como los hemos hecho desde siempre el 24 de marzo”, concluyó.