Femicidios: Santa Fe registró el número más alto en 10 años

La provincia de Santa Fe cerró 2017 con su registro más alto de femicidios en 10 años, según el relevamiento realizado por el equipo de género de la concejala rosarina Norma López. Se constataron 38 casos, 16 de ellos en el departamento Rosario, y se destaca otro dato: el 58% de las víctimas no superaban los 34 años.

"El 2016 cerró con la triste y terrible cifra de 36 femicidios. El 2015 había cerrado con 31 mujeres asesinadas por la violencia machista y en 2014 habían sido 10. Es evidente el retroceso del Estado pese a las cientos de acciones que se realizan, al movimiento de mujeres y al grito unánime de la sociedad en el #NiUnaMenos. Al momento existen 3 casos no resueltos y por eso no están contabilizados", afirmó la presidenta del bloque del Frente para la Victoria en el Palacio Vasallo.

De acuerdo al relevamiento que puede observarse en el Mapa Interactivo de Femicidios que tiene la concejala en su sitio web, del total de mujeres asesinadas por esta causa, 16 fueron registradas en el departamento Rosario; 10 en la capital provincial; tres en el departamento Castellanos, dos en el departamento Belgrano al igual que el departamento San Martín; y un caso de femicidio se dio en cada uno de los departamentos de San Lorenzo, San Jerónimo, San Cristóbal, General López y Garay.

“Las áreas de Género no tienen presupuesto suficiente en ninguno de los niveles. El municipio de Rosario tiene acciones que han mejorado, pero esto no significa que no sigamos teniendo grandes falencias. De los tres niveles, es el que más miramos porque es el primero en tomar contacto con lxs ciudadanxs, por la necesidad de ampliar los lugares de alojamiento para mujeres y niñas y niños en riesgo", dijo López.

Y ampió: "Esto también lo vemos en la provincia, que habla de una nómina de lugares de hospedaje, pero no los vemos. Además, la política del gobierno nacional, como en muchas otras cosas, tiene un claro retroceso en las políticas de género".

Otro dato que llama la atención en el relevamiento es que en el mes de diciembre se cometieron 7 femicidios; en octubre 6; en enero 4 y en el mes de abril otros 5, estableciendo los meses con mayores índices de violencia contra las mujeres. Por otra parte, de los 38 casos, 32 femicidios fueron del círculo íntimo de la víctima; 11 de su pareja, 6 de su ex pareja, 7 de un pariente, 8 de un conocido, 3 de un desconocido y 3 sin datos

"Macri sostiene una mirada machista"

“Lo decíamos hace un año. La reducción presupuestaria del gobierno nacional en todas las materias de género tiene un terrible impacto en el territorio santafesino y en Rosario particularmente. Macri sostiene una mirada machista en el acceso a derechos. En ese sentido, la organizaciones y la ciudadana independiente empezaron a interpelar de una manera más concreta y organizada", advirtió la concejala.

El informe también sostiene que "el haber tenido nuevos derechos y el empoderamiento al colectivo de mujeres, con el lema Ni Una Menos, el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, y otras actividades que apuntan a tener políticas que nos resguarden, habla a las claras de lo que pedimos y queremos".

"Por otra parte –añade–, cuántas mujeres más vamos a seguir lamentando hasta que el Poder Judicial aplique las leyes como corresponda, que los agresores sean juzgados. Pero además, la Justicia replica una mirada machista en sus fallos y en la administración toda. Sin sanciones justas, la violencia se naturaliza y esa decisión, provoca impunidad”.

Los datos son relevados por la técnica superior en Familia Mercedes Pagnutti, integrante del Equipo de Género de la Corriente Nacional de la Militancia y el Bloque de Concejales del FpV.