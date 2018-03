Fernández: "Son de esos partidos en los que te pasa todo lo malo junto"

Leo Fernández perdió su invicto en Arroyito en una noche negra. "Fue uno de esos partidos donde te pasa lo malo todo junto: expulsiones, lesiones. No nos pudimos sobreponer, aunque en la semana, por eso que te digo, seguro algo bueno vamos a sacar", dijo en conferencia.



"Tuvimos que cambiar sistema y meter jugadores donde no están habituados a jugar cotidianamente. Tratamos de sobreponernos, pero no alcanzó. Hicimos el gol sobre la hora, quizás si lo hubiéramos hecho antes, era otra la historia”, agregó.



La salida prematura de Ortigoza provocó un golpe de timón que los complicó: "Tuvimos que cambiar la forma planeada y la lesión nos privó de plasmar en la cancha lo que habíamos hablado en la semana. Pero son cosas que suceden, no hay que poner excusas y mejorar”.



Según Leo, "en los primeros quince sufrimos por la ausencia de Ortigoza. Nos sobrepusimos, tuvimos situaciones pero no concretamos. Pese a no agarrar tanto la pelota, tampoco sufrimos tanto abajo. Pero después, con la roja, se complicó más”



"Ellos nunca se desordenaron. Incluso estando 2-0 fueron prolijos en la líena de cuatro, nunca arriesgaron de más. Y está bien", concluyó.



La palabra de los jugadores



Mauricio Martínez aceptó: “Sentimos el impacto de la lesión de Néstor, porque al entrar y saber que no podía jugar, te cambia el esquema de juego. Pero son cosas que pasan. Él estaba mal, amargado y lo entiendo”.



“Perdimos un partido muy valioso en la búsqueda de la clasificación a la Sudamericana, porque el rival había dejado puntos y debíamos ganar para acercarnos. Le debemos eso a la gente”, aportó. El lunes se hará estudios porque acabó con una molestia.



Por su parte, el chileno Parot puntualizó: “Empezamos con un cambio obligado y eso te cambia toda la planificación. Pero hay que levantar cabeza, ver qué hicimos mal y sumar de a tres”.



“A mí, en los primeros quince me costó un poco, sentí la falta de juego, pero luego me acomodé mejor. Y en el segundo me sentí más acomodado”, selló