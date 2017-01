Fiesta electrónica: faltaban agua y ventilación, sobraba gente

"Pudo haber sido peor si no llovía". La frase es de una joven que estuvo en la fiesta electrónica que se llevó a cabo en Punta Stage, un boliche de Arroyo Seco, luego de la cual falleció una joven de 20 años. La productora Live Art Producciones recibió decenas de críticas por falta de agua, ventilación y control en el ingreso. Además, apuntaron por exceso en la capacidad de asistentes.

Una de las personas que fue a Arroyo Seco contó a Rosario3.com que la entrada general valía 500 pesos y con traslado desde Rosario unos 700. "A los que tenían mesas VIP les cobraron entre 15 y 20 mil pesos y no les dieron la bebida ni la ubicación prometida", comentó.

"En la entrada no había nadie que controlara ni revisara. Nos empujábamos para poder entrar. Adentro no había agua, en los baños tampoco. La que había estaba caliente", precisó otra persona que fue a Punta Stage.

"Había baños sin techo, armados de forma precaria. La capacidad estaba excedida. Cuando se largó la tormenta fue peor, porque no entrábamos en el único lugar que había. Ahí empezaron los empujones y avalanchas. A eso sumale que había sólo dos ventiladores", añadió.

En la publicación de la productora sobre el evento hay muchos cuestionamientos de personas que fueron a la fiesta. "Una hora para abrir la puerta, se descompensó mucha gente", afirmó un chico.

La productora cerró su página de Facebook tras las críticas. Sin embargo, en la captura realizada se pueden leer algunos de los comentarios.

La página de Live Art Producciones recibió muchos cuestionamientos. (Foto: Captura de pantalla)

La página de Live Art Producciones fue dada de baja de la red social. (Foto: Captura de pantalla)

"No puedo creer que con semejante DJ tuvieron tan mala organización. No sé cómo no nos morimos apretados en la entrada. Todos como animales, faltaba agua, bebidas. Lamentable", expresó un joven.

Otra persona manifestó que "moría alguno seguro" si no llovía en la madrugada del domingo. "Un desastre", agregó.