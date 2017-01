Fiestas electrónicas polémicas: Mar del Plata analiza cómo regularlas

"Estamos trabajando en un decreto pero no prohibimos ninguna fiesta. De hecho, tenemos fiestas multitudinarias con gente que viene a cantar, pero trabajamos sobre estos eventos porque tenemos que cuidar a los adolescentes. Todos sabemos que en esas fiestas se consumen drogas sintéticas y sustancias nocivas para la salud", agregó el funcionario.

Funcionarios marplatenses y empresarios analizan cómo regular las fiestas electrónicas en la ciudad balnearia, luego del anuncio sobre las suspensiones de estos eventos, lo que generó polémicas por llevó al secretario de Salud, Gustavo Blanco, a afirmar: "Se esta elaborando un decreto. Nosotros no hemos prohibido nada".

