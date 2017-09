Filmó ataque homofóbico: "Soy re puto ¿me vas a pegar por eso?"

Un docente filmó con su celular a un hombre que lo atacó por su forma de vestirse.

El hecho se produjo en las calles céntricas de la ciudad de La Plata, cuando Santiago Martínez comenzó a recibir insultos por parte de un hombre: "Por momentos amagaba con golpearme, hasta que se metieron personas que pasaban por la calle a defenderme y lo alejaron", contó en su perfil de Facebook donde dio a conocer el caso y publicó el video.

"Este señor con otro me empezaron a hostigar por mi apariencia, en medio de la calle. Cuando les pedí que no me molestaran, que hicieran la suya y me dejarán en paz, este hombre comenzó a seguirme, insultándome y empezó a decirme 'vestite como hombre', después siguió gritándome 'puto', 'maricon', relata en la publicación en la red social.

"Cuando vi que se estaba poniendo cada vez más agresivo, saqué el celular y lo empecé a filmar. Por momentos amagaba con golpearme, hasta que se metieron personas que pasaban por la calle a defenderme, y lo alejaron".

El posteo Santiago lo cierra con la frase: "No es la primera vez q pasa en la Ciudad de La Plata y de hecho últimamente se han vivido varios casos realmente gravísimos de violencia contra la comunidad LGBT".