Fin de semana largo: 43 vehículos remitidos por alcoholemia

Según datos oficiales, en la noche del sábado se remitieron al depósito 17 unidades por alcoholemia positiva siendo el nivel máximo de 1,64 g/l por ciento y se detectaron 3 casos de narcolemia por consumo de cocaína y marihuana. El viernes se concretaron 13 traslados por consumo de alcohol en niveles no permitidos –2,02 g/l fue el máximo encontrado– y uno más de cocaína y cannabis. En tanto, el jueves se efectuaron 13 remisiones de alcoholemia con un máximo registro de 2,14 g/l y dos más por narcolemia (cocaína y cannnabis).

