Fin de semana largo: se gastó más dinero que en otros feriados

“El fin de semana fue muy tranquilo pero sorprendió con las familias más predispuestas a gastar que en otros feriados”, dijo Fabián Tarrío, presidente de Came. De acuerdo al seguimiento de la Cámara, este Día del Trabajador los argentinos gastaron en promedio 30 pesos más por día que durante el feriado de Carnaval que fue el registro más bajo.

Lo que parecía iba a ser un fin de semana “flojo” en materia de ventas por su cercanía a fin de mes, terminó siendo el feriado de 2017 en el que más dinero se gastó en promedio. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), más de 800 mil personas viajaron entre el viernes y este lunes 1° de Mayo y realizaron un gasto directo de 1.440 millones de pesos en los centros que forman parte del circuito turístico nacional.

