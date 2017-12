Fiscal confirmó una denuncia por violencia de género contra el asesino

Gonzalo Iglesias precisó que la ex mujer, una de las cinco víctimas, lo había denunciado el 3 de diciembre pero el médico "no constató lesiones visibles" en su cuerpo. "Es la única denuncia que tenemos" donde ella optó por no iniciar la acción penal correspondiente

29 de Diciembre de 2017 Por: Rosario3