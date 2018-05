Foto transversal: “el embrión de un gran frente” contra un Macri “que hace agua”

Las fotos en política no son un hecho menor. Sobre todo en épocas de armado de estructuras en la previa a elecciones. Esta semana el socialismo reunió a sus tres gobernadores santafesinos (el actual Miguel Lifschitz y sus antecesores Antonio Bonfatti y Hermes Binner) con dirigentes de peso del arco opositor (desde radicales como Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer del GEN, Victoria Donda de Libres del Sur, hasta peronistas de diversos sectores como Daniel Filmus, Alberto Fernández y Fernando "Chino" Navarro; también la ex gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos). ¿Nace la nueva transversalidad?

“Sí, estoy convencido que es indispensable buscar alternativas. La discusión de hace más de dos años entre el gobierno nacional y el kirchnerismo es una discusión agotada. Hay que buscar caminos de síntesis”, dijo Lifschitz este jueves en Radiópolis (Radio 2).

El gobernador llamó a “abrir nuevos debates y ensayar nuevos modelos económicos, que estamos viendo cómo hace agua un proyecto económico que parecía destinado al éxito y está mostrando sus debilidades”.

El ex intendente de Rosario se mostró crítico del gobierno nacional y del futuro inmediato porque “para reducir el déficit terminan achicando la economía y reduciendo el crecimiento”. Llamó a explorar un acuerdo opositor pero “no solo para buscar candidatos” porque “lo importante es tener una propuesta superadora”.

"Nunca es bueno unirse por el espanto, deberíamos unirnos para construir un futuro distinto. El país no puede vivir de crisis en crisis y repetir los mismos problemas”, afirmó.

El senador provincial peronista Armando Traferri coincidió con Lifschitz y valoró la reunión de dirigentes de distintos sectores en un mismo espacio. “Hace dos años que lo vengo planteando, porque no hay otra posibilidad de cambiar el rumbo de la política nacional si no es a través de un gran frente nacional que no condice con los lineamientos de Cambiemos”, expresó a la periodista de Radio 2 Ivana Fux.

“Creo que hay un embrión que ya está empezando a nivel nacional a reunirse y a discutir estos temas”, señaló el legislador por el departamento San Lorenzo sobre la foto originada el martes en la inauguración de Cemupro en Buenos Aires.

“Hay que pensar en la gente y deponer los intereses personales, sin mezquindades y con una mirada muy amplia”, añadió Traferri y confío en que ese acuerdo “seguramente va a bajar a la provincia”.

Sin la existencia de un frente “que incluya a todos”, dijo, “le estás dejando el camino libre a Cambiemos y a Macri para ganar con un 40% en primera vuelta”. “Los candidatos que salgan de una gran Paso”, propuso para superar diferencias.