Francia: Macron y Le Pen al balotaje

Mientras Macron y Le Pen festejaban, y Fillon y el socialista Benoit Hamon ya reconocieron su derrota y llamaron a votar por Macron en la segunda vuelta, el izquierdista Mélenchon pidió esperar hasta el final del escrutinio, que tomará unas horas más, para hacer un análisis de la jornada electoral y adelantó que no llamará a votar por ninguno de los dos candidatos en el balotaje.

Estos resultados parciales colocaban tercero al ex primer ministro conservador Francois Fillon, con un 19,94% de los votos, apenas por delante del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con un 19,61%.

